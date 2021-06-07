Утренние пробки в Киеве 7 июня: где затруднено движение – онлайн-карта

В понедельник, 7 июня, в Киеве снова затруднено движение. Некоторые участки дорог закрыли на плановый ремонт, но не обошлось без ряда ДТП.

Онлайн-карта дорожной ситуации покажет, как лучше обойти пробки. Уже традиционно, пробки наблюдаются в центре, на въездах на мосты и на больших проспектах Левого берега.

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Где в Киеве трудно проехать утром 7 июня:

проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

проспект Героев Сталинграда;

проспект Бандеры;

проспект Победы;

проспект Любомира Гузара и другие.

Ремонтные работы проводят на Большой окружной дороге, от Голосеевского проспекта до бульвара Дружбы Народов и на проспекте Бандеры.

ДТП произошло на проспекте Вячеслава Чорновола, возле моста Патона, несколько аварий на Большой Окружной, на улице Богатырской.

Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте:



Ситуация на дорогах Киева утром 7 июня / Карта Google

