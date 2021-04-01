Где безопасно погулять в Киеве во время локдауна: места столицы, которые надо посетить
Локдаун в Киеве вносит немалые изменения в жизни киевлян и гостей города. Через усиленные карантинные ограничения посетить большинство самых любимых заведений столицы невозможно. Однако в Киеве остается много мест, по которым можно относительно безопасно гулять. Сайт 24 канала рассказывает куда можно пойти в столице во время карантина.
Источник:24 канал
В Киеве можно часами бродить по улочкам и любоваться тем, что вас окружает. Также в столице многие локации бесплатные. Поэтому для хорошей прогулки вам нужно только хорошее настроение! А к настроению обязательно надо добавить еще и правильно одетую маску.
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Редакция LifeStyle24 сделала подборку самых красивых мест, которые не оставят вас равнодушными. Здесь есть и туристические места, которые посещал почти каждый гость города хоть раз. Но есть и несколько малоизвестных мест, которые позволят побыть наедине. А в Киеве, поверьте, это многого стоит!
Где погулять в Киеве во время локдауна – список лучших мест
Мариинский парк
Один из самых крутых и древних парков Киева. Он был открыт в 1874 году. Название он получил в честь императрицы Марии Александровны. Расположен парк неподалеку парламента – Верховной Рады и Мариинского дворца.
Мариинский парк по-особенному красивый / Фото green-tour.com.ua
Прогуливаясь по парку вы найдете интересные статуи – большую железную лягушку и дерево желаний. Рядом с фонтаном Термена – памятник Анне Ахматовой. Также в этом парке пары могут пройтись по романтичному мосту влюбленных, который соединяет Мариинский и Крещатый парки.
Арка Дружбы Народов
Арка Дружбы Народов это остаток советских времен – ее открыли в 1982 году. Архитектурное творение содержит огромную арку в форме радуги, скульптурные композиции из бронзы и гранитные скульптуры фрагмента из сцен легендарной Переяславской рады.
Отсюда вам откроется невероятный вид на Киев с высоты птичьего полета, а также вы можете прогуляться по парку и прогуляться по новому пешеходному стеклянному мосту.
Невероятный вид на Киев / Фото ua.news
Подол
Подол – один из древнейших и красивейших районов города. Сегодня эта местность радует гостей невысокими домами прошлого века, узкими улочками и особой атмосферой.
Именно здесь сосредоточены лучшие достопримечательности Киева, которые нельзя обойти, – две старинных площади (Контрактовая и Почтовая), Киево-Могилянская академия, Гостиный двор, фонтан "Самсон". А еще вы здесь найдете огромное количество ресторанчиков.
Подол – идеальное место для прогулки / Фото 7sky.kiev.ua
Хотите неспешную прогулку на целый день? Смело отправляйтесь на Подол!
Набережная Днепра
В теплое время года набережная Днепра оставит вам в подарок незабываемые впечатления – легкий ветерок, плеск рыбы и тень от деревьев. И, конечно же, это место имеет свои изюминки – речной вокзал, Почтовая площадь, реконструированная к Евровидению, Пешеходный мост.
Набережная Днепра в Киеве
По набережной очень советуем погулять еще и вечером! Это просто незабываемо.
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Вид на Пешоходный мост / Фото wikipedia.org
Труханов остров
Длинные пляжи вдоль Днепра и огромная территория Труханового острова, где вы найдете и лесные угодья, и живописные озера, и быстрые реки.
Здесь можно прогуляться пешком или покататься на велосипеде.
Труханов остров / Фото nashkiev.ua
Гидропарк
Гидропарк – одно из самых душевных мест Киева. 360 гектаров кустарников, деревьев, песчаных полян, пляжей и огромного количества развлекательных заведений. Для тех, кто любит спорт, здесь есть целый тренажерный городок.
Гидропарк в Киеве / Фото Jorge Franganillo
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Андреевский спуск
Одна из самых известных киевских улиц, душа города, что влечет к себе творческих людей со всей Украины и мира. Эта улица прекрасна в любое время года и позволит вам на полную насладиться киевским антуражем. Несколько скверов, выход к Пейзажной аллее. Оттуда недалеко пешком до Владимирской горки.
Андреевский спуск с высоты / Фото vechirniy.kyiv
Это место поражает своей природой!
Владимирская горка
Природный оазис посреди шумного мегаполиса и один из самых романтичных парков Киева – все это про Владимирскую горку. Масса удобных скамеек, беседки и бесподобный вид на левый берег. Думаете куда сходить с любимым человеком? Конечно же сюда!
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Владимирская горка / Фото moemisto.uа
Ботанический сад имени Фомина
Старый ботсад (один из первых в Украине) радует своих гостей огромным разнообразием деревьев, цветов и кустарников со всех уголков мира. Ботанический сад расположен практически в центре города.
Ботанический сад имени Фомина / Фото goethe.de
Крещатик
Центральная улица города – must-have, если вы попали в Киев. Всего 1,2 километра длины, а сколько интересного! К тому же, эта улица стала немым свидетелем трагических событий зимой 2013 – 2014 годов.
Ночной Крещатик / Фото stolychno.new
Жуткий "Дом с химерами" / Фото vsitury.com.ua
Майдан Незалежности
Главная площадь города – место двух революций. Майдан Незалежности – центр неформальных "тусовок" и официальных мероприятий, о котором слышали все в Украине и многие за ее пределами.
Майдан Незалежности / Фото 24 канала
Печерск
Один из самых дорогих и наиболее престижных районов города, он интересен прекрасными особняками XIX века. Среди них: Замок барона Гильденбанда, Дом Гинзбурга, Дом Ковалевского, Шоколадный домик, Дом Плачущей вдовы. И, конечно же, жемчужина киевской архитектуры – Дом с химерами.
Вечерний Печерск
Киево-Печерская лавра
Один из самых известных и древнейших храмовых комплексов всей страны, основанный в далеком 1051 году. Здесь можно бродить часами, наслаждаясь сакральной архитектурой, таинственностью пещер и многочисленными музеями. Во что бы вы не верили – Киево-Печерская лавра сможет дать вам немного душевного спокойствия.
Киево-Печерская лавра / Фото sites.google.com
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Национальный ботанический сад имени Николая Гришко
В разное время года ботанический сад имени Николая Гришко предлагает посетителям полюбоваться различными растениями, среди которых есть и экзотические для Украины. Также этот ботсад является одним из крупнейших в Европе. В нем собрали множество различных представителей флоры практически со всего земного шара.
Национальный ботанический сад имени Николая Гришко / Фото anywellmag.com
Оболонь
Относительно молодой район города, который интересен массой торгово-развлекательных центров, где можно бродить целыми днями. Оболонская набережная – одно из лучших мест для прогулки.
Оболонская набережная / Фото vechirniy.kyiv.ua
Пуща-Водица
Пожалуй, самый очаровательный лесной массив столицы – густой сосняк, который осенью становится цветным, и длинная цепь озер. Здесь вы можете полностью спрятаться от человеческих глаз, буквально десять минут идя вглубь.
Пуща-Водица / Фото walking.kiev.uа
Голосеевский лес и парк имени Максима Рыльского
Для прогулки в Киеве лучшего места не найти. Здесь есть несколько прекрасных прудов с удобными местами для отдыха, облагороженный парк имени выдающегося поэта Максима Рыльского с пешеходными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками.
Голосеевский лес / Фото uamodna.com
Золотые ворота
Символ древнего Киева и памятник оборонной архитектуры Киевской Руси – это Золотые ворота. Свое название ворота получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.
Парадные ворота Киева строились во времена правления Ярослава Мудрого. Дата завершения строительства – 1037 год. Ворота видели много исторических битв и событий, а впоследствии они были полностью разрушены, а остатки засыпаны землей. Впоследствии ворота решили восстановить и в 1982 году Золотые ворота были официально открыты.
Музей "Золотые ворота" в Киеве / Фото igotoworld.com
Парк Вечной Славы
Парк Вечной Славы расположен между Лаврской улицей и Днепровским спуском. Главный вход в парк с площади Славы. Здесь много мемориалов и памятников, которые не дадут забыть историю.
В парке есть Мемориал Вечной славы с обелиском на могиле неизвестного солдата, Мемориал жертвам Голодомора и Аллея Воинской Славы. А нижняя часть парка граничит с Аскольдовой могилой.
Кстати У Кличко не исключают продолжения локдауна после 16 апреля
Парк Вечной Славы в Киеве / Фото kyivmaps.com
Локдаун в Киеве: что известно
31 марта в Киеве местные власти решили все-таки ввести дополнительные меры и усилить карантин – кроме предварительных запретов и ограничений, в столице остановили движение общественного транспорта.
Впрочем, в КГГА разрешили ездить в нем по специальным пропускам – их будут выдавать работникам критических и важных предприятий и учреждений.
Какие еще ограничения будут действовать в Киеве
- Перестанут работать детские сады и школы.
- Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на дистанционную работу. Или предоставить отпуска, если это будет возможно.
- Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку.
- Продуктовые ярмарки с 1 апреля находятся под запретом.
- Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Торгово-развлекательные центры не работают, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Проводить религиозные мероприятия можно, если площадь помещения менее 10 квадратных метров на 1 человека.
- Запрещены массовые мероприятия – развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и тому подобное.
- Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов.
Главное об адаптивном карантине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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