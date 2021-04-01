Локдаун в Киеве вносит немалые изменения в жизни киевлян и гостей города. Через усиленные карантинные ограничения посетить большинство самых любимых заведений столицы невозможно. Однако в Киеве остается много мест, по которым можно относительно безопасно гулять. Сайт 24 канала рассказывает куда можно пойти в столице во время карантина.

В Киеве можно часами бродить по улочкам и любоваться тем, что вас окружает. Также в столице многие локации бесплатные. Поэтому для хорошей прогулки вам нужно только хорошее настроение! А к настроению обязательно надо добавить еще и правильно одетую маску.

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Редакция LifeStyle24 сделала подборку самых красивых мест, которые не оставят вас равнодушными. Здесь есть и туристические места, которые посещал почти каждый гость города хоть раз. Но есть и несколько малоизвестных мест, которые позволят побыть наедине. А в Киеве, поверьте, это многого стоит!

Где погулять в Киеве во время локдауна – список лучших мест

Мариинский парк

Один из самых крутых и древних парков Киева. Он был открыт в 1874 году. Название он получил в честь императрицы Марии Александровны. Расположен парк неподалеку парламента – Верховной Рады и Мариинского дворца.

Обратите внимание! Киев сейчас находится в красной зоне карантина. Здесь действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии. Поэтому лучше оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако прогуляться наедине или с 1 – 2 друзьями никто не запрещает.



Мариинский парк по-особенному красивый / Фото green-tour.com.ua

Прогуливаясь по парку вы найдете интересные статуи – большую железную лягушку и дерево желаний. Рядом с фонтаном Термена – памятник Анне Ахматовой. Также в этом парке пары могут пройтись по романтичному мосту влюбленных, который соединяет Мариинский и Крещатый парки.

Арка Дружбы Народов

Арка Дружбы Народов это остаток советских времен – ее открыли в 1982 году. Архитектурное творение содержит огромную арку в форме радуги, скульптурные композиции из бронзы и гранитные скульптуры фрагмента из сцен легендарной Переяславской рады.

Отсюда вам откроется невероятный вид на Киев с высоты птичьего полета, а также вы можете прогуляться по парку и прогуляться по новому пешеходному стеклянному мосту.



Невероятный вид на Киев / Фото ua.news

Подол

Подол – один из древнейших и красивейших районов города. Сегодня эта местность радует гостей невысокими домами прошлого века, узкими улочками и особой атмосферой.

Именно здесь сосредоточены лучшие достопримечательности Киева, которые нельзя обойти, – две старинных площади (Контрактовая и Почтовая), Киево-Могилянская академия, Гостиный двор, фонтан "Самсон". А еще вы здесь найдете огромное количество ресторанчиков.



Подол – идеальное место для прогулки / Фото 7sky.kiev.ua

Хотите неспешную прогулку на целый день? Смело отправляйтесь на Подол!

Набережная Днепра

В теплое время года набережная Днепра оставит вам в подарок незабываемые впечатления – легкий ветерок, плеск рыбы и тень от деревьев. И, конечно же, это место имеет свои изюминки – речной вокзал, Почтовая площадь, реконструированная к Евровидению, Пешеходный мост.



Набережная Днепра в Киеве

По набережной очень советуем погулять еще и вечером! Это просто незабываемо.

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Вид на Пешоходный мост / Фото wikipedia.org

Труханов остров

Длинные пляжи вдоль Днепра и огромная территория Труханового острова, где вы найдете и лесные угодья, и живописные озера, и быстрые реки.

Здесь можно прогуляться пешком или покататься на велосипеде.



Труханов остров / Фото nashkiev.ua

Гидропарк

Гидропарк – одно из самых душевных мест Киева. 360 гектаров кустарников, деревьев, песчаных полян, пляжей и огромного количества развлекательных заведений. Для тех, кто любит спорт, здесь есть целый тренажерный городок.



Гидропарк в Киеве / Фото Jorge Franganillo

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Андреевский спуск

Одна из самых известных киевских улиц, душа города, что влечет к себе творческих людей со всей Украины и мира. Эта улица прекрасна в любое время года и позволит вам на полную насладиться киевским антуражем. Несколько скверов, выход к Пейзажной аллее. Оттуда недалеко пешком до Владимирской горки.



Андреевский спуск с высоты / Фото vechirniy.kyiv

Это место поражает своей природой!

Владимирская горка

Природный оазис посреди шумного мегаполиса и один из самых романтичных парков Киева – все это про Владимирскую горку. Масса удобных скамеек, беседки и бесподобный вид на левый берег. Думаете куда сходить с любимым человеком? Конечно же сюда!

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Владимирская горка / Фото moemisto.uа

Ботанический сад имени Фомина

Старый ботсад (один из первых в Украине) радует своих гостей огромным разнообразием деревьев, цветов и кустарников со всех уголков мира. Ботанический сад расположен практически в центре города.



Ботанический сад имени Фомина / Фото goethe.de

Крещатик

Центральная улица города – must-have, если вы попали в Киев. Всего 1,2 километра длины, а сколько интересного! К тому же, эта улица стала немым свидетелем трагических событий зимой 2013 – 2014 годов.



Ночной Крещатик / Фото stolychno.new



Жуткий "Дом с химерами" / Фото vsitury.com.ua

Майдан Незалежности

Главная площадь города – место двух революций. Майдан Незалежности – центр неформальных "тусовок" и официальных мероприятий, о котором слышали все в Украине и многие за ее пределами.



Майдан Незалежности / Фото 24 канала

Печерск

Один из самых дорогих и наиболее престижных районов города, он интересен прекрасными особняками XIX века. Среди них: Замок барона Гильденбанда, Дом Гинзбурга, Дом Ковалевского, Шоколадный домик, Дом Плачущей вдовы. И, конечно же, жемчужина киевской архитектуры – Дом с химерами.



Вечерний Печерск

Киево-Печерская лавра

Один из самых известных и древнейших храмовых комплексов всей страны, основанный в далеком 1051 году. Здесь можно бродить часами, наслаждаясь сакральной архитектурой, таинственностью пещер и многочисленными музеями. Во что бы вы не верили – Киево-Печерская лавра сможет дать вам немного душевного спокойствия.



Киево-Печерская лавра / Фото sites.google.com

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Национальный ботанический сад имени Николая Гришко

В разное время года ботанический сад имени Николая Гришко предлагает посетителям полюбоваться различными растениями, среди которых есть и экзотические для Украины. Также этот ботсад является одним из крупнейших в Европе. В нем собрали множество различных представителей флоры практически со всего земного шара.

Национальный ботанический сад имени Николая Гришко / Фото anywellmag.com

Оболонь

Относительно молодой район города, который интересен массой торгово-развлекательных центров, где можно бродить целыми днями. Оболонская набережная – одно из лучших мест для прогулки.

Оболонская набережная / Фото vechirniy.kyiv.ua

Пуща-Водица

Пожалуй, самый очаровательный лесной массив столицы – густой сосняк, который осенью становится цветным, и длинная цепь озер. Здесь вы можете полностью спрятаться от человеческих глаз, буквально десять минут идя вглубь.



Пуща-Водица / Фото walking.kiev.uа

Голосеевский лес и парк имени Максима Рыльского

Для прогулки в Киеве лучшего места не найти. Здесь есть несколько прекрасных прудов с удобными местами для отдыха, облагороженный парк имени выдающегося поэта Максима Рыльского с пешеходными и велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками.



Голосеевский лес / Фото uamodna.com

Золотые ворота

Символ древнего Киева и памятник оборонной архитектуры Киевской Руси – это Золотые ворота. Свое название ворота получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.

Парадные ворота Киева строились во времена правления Ярослава Мудрого. Дата завершения строительства – 1037 год. Ворота видели много исторических битв и событий, а впоследствии они были полностью разрушены, а остатки засыпаны землей. Впоследствии ворота решили восстановить и в 1982 году Золотые ворота были официально открыты.

Музей "Золотые ворота" в Киеве / Фото igotoworld.com

Парк Вечной Славы

Парк Вечной Славы расположен между Лаврской улицей и Днепровским спуском. Главный вход в парк с площади Славы. Здесь много мемориалов и памятников, которые не дадут забыть историю.

В парке есть Мемориал Вечной славы с обелиском на могиле неизвестного солдата, Мемориал жертвам Голодомора и Аллея Воинской Славы. А нижняя часть парка граничит с Аскольдовой могилой.

Кстати У Кличко не исключают продолжения локдауна после 16 апреля



Парк Вечной Славы в Киеве / Фото kyivmaps.com

Локдаун в Киеве: что известно

31 марта в Киеве местные власти решили все-таки ввести дополнительные меры и усилить карантин – кроме предварительных запретов и ограничений, в столице остановили движение общественного транспорта.

Впрочем, в КГГА разрешили ездить в нем по специальным пропускам – их будут выдавать работникам критических и важных предприятий и учреждений.

Какие еще ограничения будут действовать в Киеве

Перестанут работать детские сады и школы.

Все руководители учреждений, предприятий и заведений должны перевести сотрудников на дистанционную работу. Или предоставить отпуска, если это будет возможно.

Или предоставить отпуска, если это будет возможно. Заведения общественного питания будут работать только на вынос или на доставку.

Продуктовые ярмарки с 1 апреля находятся под запретом.

с 1 апреля находятся под запретом. Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Торгово-развлекательные центры не работают, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проводить религиозные мероприятия можно, если площадь помещения менее 10 квадратных метров на 1 человека.

Запрещены массовые мероприятия – развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и тому подобное.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Без групповых занятий и по предварительной записи разрешена работа фитнес-залов.



Главное об адаптивном карантине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала