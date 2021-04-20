На сайте КГГА появилась петиция – предлагают переименовать станцию метро "Героев Днепра" в Киеве на "Героев УПА". Автор отмечает, что нынешнее название имеет коммунистический подтекст.

Кроме этого, есть предложение изменить дизайн станции. В оформлении присутствует запрещенная в Украине георгиевская лента.

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Автор петиции Василий Бабич. Она была опубликована 19 апреля и успела набрать (по состоянию на 20 апреля) лишь 55 голосов, а нужно 10 тысяч. Тогда это предложение рассмотрят в КГГА.

Почему стоит переименовать станцию

Василий Бабич пишет, что ее назвали в честь победы одного оккупанта над другим.

Станция названа в честь победы в 1943 году русско-большевистских оккупантов над немецко-нацистскими. Операция с военной точки зрения была проведена абсолютно бездарно. Количество жертв просто невероятное,

– пишет Бабич.

На самом деле сначала так назвали улицу, а уже потом и станцию, которая на ней расположена.

Покрасить в красно-черные цвета

Бабич также предлагает покрасить ленту на стенах станции, которая имеет цвет георгиевской ленты – она стала символом российской агрессии и оккупации Украины в 2014 году. Эта символика в нашем государстве запрещена.

Автор петиции предлагает назвать станцию в честь воинов Украинской Повстанческой Армии – "Героев УПА" и окрасить ленту в красно-черные цвета.