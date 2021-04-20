"Героев Днепра" в "Героев УПА": в Киеве предлагают переименовать станцию метро
На сайте КГГА появилась петиция – предлагают переименовать станцию метро "Героев Днепра" в Киеве на "Героев УПА". Автор отмечает, что нынешнее название имеет коммунистический подтекст.
Источник:КГГА
Кроме этого, есть предложение изменить дизайн станции. В оформлении присутствует запрещенная в Украине георгиевская лента.
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Автор петиции Василий Бабич. Она была опубликована 19 апреля и успела набрать (по состоянию на 20 апреля) лишь 55 голосов, а нужно 10 тысяч. Тогда это предложение рассмотрят в КГГА.
Почему стоит переименовать станцию
Василий Бабич пишет, что ее назвали в честь победы одного оккупанта над другим.
Станция названа в честь победы в 1943 году русско-большевистских оккупантов над немецко-нацистскими. Операция с военной точки зрения была проведена абсолютно бездарно. Количество жертв просто невероятное,
– пишет Бабич.
Покрасить в красно-черные цвета
Бабич также предлагает покрасить ленту на стенах станции, которая имеет цвет георгиевской ленты – она стала символом российской агрессии и оккупации Украины в 2014 году. Эта символика в нашем государстве запрещена.
Автор петиции предлагает назвать станцию в честь воинов Украинской Повстанческой Армии – "Героев УПА" и окрасить ленту в красно-черные цвета.
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