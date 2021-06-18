На этот раз женщина была полуобнаженной. Она как ни в чем ни бывало сидела на дороге и махала рукой проезжавшим мимо водителям.

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О причинах такого поведения пока ничего неизвестно.

Заблокировала одну полосу

Женщину с обнаженной грудью заметили около 12:00 18 июня на дороге, которая ведет со станции метро "Гидропарк" до самого комплекса отдыха.

Нарушительница правил дорожного движения как ни в чем ни бывало расселась на одной из полос для движения, чем заблокировала проезд.

Как и в предыдущий раз, она приветливо махала руками проезжавшим мимо водителям.

В соцсетях киевляне отмечают, что видят эту женщину обнаженной на территории Гидропарка почти каждый день. По неподтвержденной информации, она страдает психическим заболеванием. Почему в таком случае женщину не поместили на лечение в спецучреждение, неизвестно.

Обнаженная женщина снова сидела на дороге в Гидропарке / Фото "Киева оперативного"