На этот раз обнаженная: в Гидропарке снова заметили женщину, которая лежала на дороге

Девушку, которая ранее создавала осложнения для водителей, лежа посреди проезжей части, снова заметили возле киевского Гидропарка. Днем 18 июня она снова пришла на то же самое место.

На этот раз женщина была полуобнаженной. Она как ни в чем ни бывало сидела на дороге и махала рукой проезжавшим мимо водителям.

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О причинах такого поведения пока ничего неизвестно.

Заблокировала одну полосу

Женщину с обнаженной грудью заметили около 12:00 18 июня на дороге, которая ведет со станции метро "Гидропарк" до самого комплекса отдыха.

Нарушительница правил дорожного движения как ни в чем ни бывало расселась на одной из полос для движения, чем заблокировала проезд.

Как и в предыдущий раз, она приветливо махала руками проезжавшим мимо водителям.

В соцсетях киевляне отмечают, что видят эту женщину обнаженной на территории Гидропарка почти каждый день. По неподтвержденной информации, она страдает психическим заболеванием. Почему в таком случае женщину не поместили на лечение в спецучреждение, неизвестно.

Обнаженная женщина снова сидела на дороге в Гидропарке / Фото "Киева оперативного"