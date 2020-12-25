Даже без колдовской шляпы: главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе
Главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе. Несмотря на скандал со шляпой, Киевская красавица все-таки покорила мир.
Рейтинг лучших европейских новогодних елок опубликовали на сайте туристической организации European Best Destinations. По мнению туроператоров украинская елка занимает 7 место в рейтинге. А на первом красавица из Вильнюса – столицы Литвы.
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Вот этот топ 10 лучших в Европе елок
1. Вильнюс
В столице Литвы установлена 24-метровая елка-инсталляция, которая собрана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми ветками. Елка примечательна тем, что на ней нет игрушек и мелких украшений.
2. Страсбург
В этом французском городе установили одну из самых красивых елок Европы с традиционной иллюминацией.
3. Прага
Третье место занимает чешская елка.
4. Швейцарская елка в Базеле
5. Грузинский в Тбилиси
6. Немецкая в Кельне
7. Наша скандальная Киевская красавица
8. Итальянская в Риме
9. Польская в Варшаве
10. Последнее место среди самых красивых – австрийская в Вене.
10 лучших елок Европы / Инфографика 24 канала
Скандал вокруг шляпы
Сначала украинскую главную елку украсили невероятной шляпой вместо традиционной звезды, но в сети разгорелся скандал – представители церкви и некоторые люди уверяли, что нельзя на елку вешать такое украшение, якобы это колдовская шляпа. Организаторы празднований решили заменить ее, чтобы никого не раздражать в праздники – на елке появилась звезда.
Все фотографии взяты с сайта European Best Destinations.
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