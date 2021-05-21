Самые важные новости Киева за неделю 17 – 21 мая:

Последние новости В Киеве поймали мужчину, который разорвал государственный флаг в парке

Обыски у соседей Кличко

Источник: Телеканал "Київ"

Во вторник 18 мая, утром, в доме, где живет Виталий Кличко, на улице Богдана Хмельницкого, был настоящий переполох. Как только мэр пошел на тренировку (в 7:00), в его подъезд ворвались вооруженные силовики. Как выяснилось, это были сотрудники СБУ.

Пришли к Кличко или нет

Правоохранители якобы (версия Кличко) пришли в квартиру к мэру с обыском. Впрочем, когда он вернулся, то увидел, что силовики зашли (открыли дверь без хозяев) в квартиру двумя этажами ниже. Кличко поинтересовался у них, что происходит и силовики объяснили – "не к вам".

СБУ якобы расследует дело сбыта фальсифицированных нефтепродуктов, а в этой квартире могут быть вещественные доказательства, заверили в пресс-службе.

В дверь таки звонили

Впрочем, мэр позже показал записи с камер видеонаблюдения, которые расположены у входной двери в его квартиру. На кадрах четко видно, что сотрудники СБУ таки звонили к Виталию Владимировичу, но никто не открыл. Этот факт в Службе не пояснили.

Что рассказала соседка мэра

После случившегося журналистам удалось пообщаться с владелицей обысканного жилья и соседкой Кличко. Госпожа Ярослава Гантварг была очень удивлена – не понимает, что искали в ее доме сотрудники СБУ. По словам женщины, ее семья никак не связана с рынком нефтепродуктов.

Обыски у соседей Кличко: смотрите видео

К теме Кличко считает, что к обыскам в его доме причастен Офис Президента

Обострение мэра с Зеленским

Источник: "Бабель"

В интервью, которое Виталий Кличко дал журналистке "Бабеля", мэр подчеркнул, что у него нет конфликта с центральными властями страны. Он назвал происходящее – "обострениями".

А что происходит

За последние пару недель в Киеве правоохранители провели более 60 обысков. Они наведались почти во все основные коммунальные предприятия, а также к частным лицам, чиновникам домой. Ищут коррупцию. Такую неожиданную активность в КГГА назвали давлением. В частности, Виталий Кличко заявил, что эта атака направлена лично на него. "Хотят сделать из меня коррупционера", пояснил сам мэр действия правоохранителей.

Что сказал Зеленский о Кличко

Впрочем, в ОП так не считают. Один из советников Ермака заявил, что в киевских структурах власти действительно много коррупции. Ничего удивительного в обысках не видит и Владимир Зеленский. Президент сказал, что просто не надо воровать деньги из бюджета. Также он сообщил, что Виталий Кличко регулярно записывается на прием к нему и фактически обивает пороги Администрации. Об этом Зеленский сообщил во время большой пресс-конференции 20 мая.

Кличко отреагировал мгновенно и заявил, что президенту, вероятно, не правильно доносят информацию. Мэр столицы сказал, что никогда не приходит в гости, не предупредив, а слова президента о постоянных приходах на Банковую Кличко опроверг.

Читайте также на тему Потом поговорим, – Кличко о своих президентских амбициях

Цены на проезд

Источник: Телеканал "Київ"

В Киеве таки будут поднимать цены на проезд в общественном транспорте, а вместе с ними и частные маршрутки также изменят тариф. В коммунальных предприятиях "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" посчитали себестоимость одной поездки. 21 гривна 5 копеек – метро. А вот наземный транспорт вообще должен брать 25 гривен с пассажира.

Впрочем, Виталий Кличко заявил, что реальная себестоимость проезда в столице – 15 гривен.

Сейчас в Киевсовете и КГГА идет дискуссия – хотят угодить обеим сторонам (перевозчикам и пассажирам). Чиновники уверяют, что выберут компромиссный вариант. Якобы цена не будет превышать 20 гривен.

Актуально В Киеве хотят поднять цену на проезд втрое: горсовет знает, как этого не допустить

Гостиный двор

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Киевский Гостиный двор 19 мая стал памятником национального значения. Теперь его могут передать на баланс Министерства культуры, которое, якобы, собирается его отреставрировать.

В последнее время между министерством и КГГА продолжался ожесточенный спор – выясняли, кому нужно передать историческое сооружение. Ранее оно имело статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

Подробно об этом Гостиный двор в Киеве стал памятником национального значения

Самоубийство подростка

Источник: Нацполиция Киевской области

В Киеве произошло очень печальное событие – 15-летний парень, родители которого умерли от коронавируса, прыгнул с моста. Его забрали врачи и боролись за жизнь, но, к сожалению, он умер.

Парня искала вся полиция Киевской области – он 17 мая ушел из дома, написав в записке, что собирается покончить с собой. Также юноша записал видео – он сказал, что ни буллинг, ни какие-то другие проблемы в школе, не подтолкнули его к самоубийству.

Подробно об этом В Киеве прыгнул с моста подросток, родители которого умерли от COVID-19

Прорыв трубы на Демеевской площади

Источник: КГГА

В четверг, 20 мая, прямо возле библиотеки Вернадского, на Демеевской площади, прорвало теплотрассу – образовалась струя воды (несколько десятков метров). Ее было видно издалека. Авария произошла из-за того, что коммунальщики проверяют теплосети на прочность – нашлось слабое место.

От такого неожиданного гейзера пострадали несколько автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.