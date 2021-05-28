Самые важные новости Киева за неделю 24-28 мая:

Последние новости Киева В Офисе Президента назвали проблемы, которые есть у Кличко

Прорывы труб

Источник: КГГА

В Киеве в мае произошли 3 масштабных прорыва труб. Виталий Кличко объяснил это тем, что коммунальщики готовят теплосети к следующему отопительному сезону. Мол, увеличивают давление и те места, где есть проблемы, не выдерживают. По словам мэра, в столице давно не вкладывали деньги в теплосети.

Где были прорывы:

14 мая в центре Киева на улице Пушкинской, 22А произошел масштабный потоп. Улицу залило кипятком и грязью. Авария произошла из-за прорыва трубы тепло– и водоснабжения.



Авария в центре Киева / Фото Укринформ

20 мая на Демеевской площади, прямо возле библиотеки Вернадского, люди увидели огромный поток воды, который вырвался из-под асфальта. Он повредил машины, которые стояли рядом.

Прорыв на Демеевской: на месте образовался гейзер – видео

27 мая на улице Антоновича, 176 возле Ocean Plaza произошел очередной прорыв трубы. Вода залила дорогу и образовала озеро, через которое трудно проехать. После потопа на улице сошел асфальт и появилась огромная яма.

Яма на месте прорыва возле Ocean Plaza: видео

Актуально Гейзеры, потопы и провалы: Кличко назвал причину частых прорывов труб в Киеве

В Киеве открывают большой Центр вакцинации

Источник: КГГА

29 мая в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15, открывают большой Центр вакцинации от коронавируса. Прививки будут делать киевлянам, которые записались в очередь через приложение "Дия".

Сейчас вакцинировать будут китайским препаратом CoronaVac. 25 мая столица получила от Министерства здравоохранения более 20 тысяч доз.

К теме о коронавирус Говорить, что Киев преодолел COVID-19, – рано: смертность остается высокой

День Киева

Источник: КГГА

На выходных в Киеве будут праздновать День города. По официальным данным столице исполняется 1539 лет. Власти запланировали полторы сотни мероприятий – сайт 24 канала писал об основных событиях.

Читайте подробно об этом здесь Как пройдет День Киева в 2021 году: запланировали полторы сотни мероприятий

На Троещине мужчина бросил "коктейль Молотова" в троллейбус

Источник: ГСЧС

26 мая на улице Теодора Драйзера, 9, на Троещине, мужчина бросил в троллейбус "коктейль Молотова". Одна пассажирка получила ожоги – женщину увезли в больницу. Нападающего сразу задержали – он сказал, что хотел всех убить, потому что ему "надоел человек".

Детали этого преступления Хотел всех убить, – мужчина, бросивший "коктейль Молотова" в троллейбус в Киеве