33-летнюю женщину подозревают в совершении кражи 60 тысяч долларов с депозита клиента одного из банков. Деньги она якобы присвоила, пользуясь должностью руководителя отделения банка.

Сейчас подозреваемая в мошенничестве и подделке документов скрывается от следствия, поэтому ее объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Киева.

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Если вину женщины докажут в суде, ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о краже денег с депозита vip-клиента банка в Киеве

По данным следователей, уже бывшая руководительницы отделения одного из банков за 10 лет обманула киевлянина на 60 тысяч долларов.

Когда житель Оболони обратился в полицию с заявлением о пропаже денег с депозита, выяснилось, что мужчина работает за границей, а депозит открыл в 2010 году.

Мужчина регулярно пополнял депозит, а обслуживала его руководитель отделения дистанционно. По просьбе мужчины женщина выполняла различные банковские операции, а затем якобы решила подрабатывать заявления от владельца депозита и отдавала их в кассу для снятия наличных.

За 10 лет со счета клиента было проведено 36 незаконных операций.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается. Женщине инкриминируют мошенничество и подделка документов, которые привели к потерям в особо крупном размере.