Мужчины, которых киевляне поймали за спилом деревьев с охранными табличками, утверждают, что работают в Киевзеленстрое. Однако в ведомстве это отрицают.

Поваленные деревья, которые до этого росли более 100 лет, увидели киевляне в Голосеевском парке возле ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования. Сразу после этого в соцсетях начался громкий скандал.

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Как утверждают активисты, у мужчин с бензопилами есть разрешительные документы на срезание сухостоя. Однако дубы были еще живыми.

Зеленстрой все отрицает



Мужчины якобы имеют разрешение от Киевзеленстроя / Фото сообщества "Клуб коренного киевлянина"

Свидетели инцидента говорят, что неизвестные не срезают других деревьев – лишь вековые дубы с табличками, которые свидетельствуют о том, что деревья находятся под охраной государства.

Также мужчины утверждают, что имеют право на срезку дубов, поскольку это "территория ботанического сада".

Ни один дуб не сухой. Других деревьев не режут, хотя в акте написано и про другие деревья. На вопрос что за беспредел они творят, отвечают что это уже территория не парка, а ботсада, и имеют на это право. Те дубы, возле дороги, уже вывезли, а те что не удобно – еще нет,

– отметили активисты на странице сообщества "Клуб Коренного Киевлянина"

В комментариях к публикации генеральный директор "Киевзеленстрой" Алексей Король подчеркнул, что к спилу деревьев его компания не имеет никакого отношения. По поводу этого чиновники обратились в экоинспекцию.



Поваленные деревья не были сухостоем / Фото сообщества "Клуб коренного киевлянина"

В соцсетях киевляне высказывают мысли о том, что деревья спилили не просто так, а с каким-то преступным замыслом. Активисты призывают жестко наказать нарушителей, которые не имели права валить столь старые дубы.