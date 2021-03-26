Чоловіки, яких кияни спіймали за спиленням дерев із охоронними табличками, стверджують, що працюють у Київзеленбуді. Однак у відомстві це заперечують.

Повалені дерева, які до цього росли понад 100 років, побачили кияни в Голосіївському парку біля ботанічного саду Національного університету біоресурсів та природокористування. Одразу після цього у соцмережах почався гучний скандал.

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Як стверджують активісти, у чоловіків з бензопилами є дозвільні документи на зрізання сухостою. Однак дуби були ще живими.

Зеленбуд все заперечує



Чоловіки нібито мають дозвіл від Київзеленбуду / Фото спільноти "Клуб корінного киянина"

Свідки інциденту кажуть, що невідомі не зрізають інших дерев – лише вікові дуби з табличками, що свідчать про те, що дерева перебувають під охороною держави.

Також чоловіки стверджують, що мають право на зрізання дубів, оскільки це "територія ботанічного саду".

Жоден дуб не сухий. Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева. На запитання що за свавілля вони творять, відповідають що це уже територія не парка, а бот.саду, і мають на це право. Ті дуби, що біля дороги, уже вивезли, а, ті що не зручно – ще ні,

– зазначили активісти на сторінці спільноти "Клуб корінного киянина"

У коментарях до допису генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король підкреслив, що до спиляння дерев його компанія не має ніякого відношення. З приводу цього чиновники звернулися до екоінспекції.



Повалені дерева не були сухостоєм / Фото спільноти "Клуб корінного киянина"

У соцмережах кияни висловлюють думки про те, що дерева спиляли не просто так, а із якимось злочинним задумом. Активісти закликають жорстко покарати порушників, які не мали права валити настільки старі дуби.