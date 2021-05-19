Останнім часом між Міністерством та КМДА тривала запекла суперечка – з’ясовували кому потрібно передати історичну споруду. Раніше вона мала статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення.
До теми Мінкульт визначився з переліком об'єктів, які потраплять під "Велику реставрацію"
Уряд підтримав Мінкульт
Виходить, що уряд став на сторону Міністерства – саме Кабмін змінив статус споруди.
Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостинний двір (за проєктними матеріалами архітектора Л.Руска, 1809 р.)" у місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери,
– йдеться у повідомленні Мінкульту.
В Міністерстві підкреслили, що Контрактова площа є старовинним майданом, який зберіг свою автентичність та структуру, що вирізняє її з-поміж навколишньої забудови.
А Гостинний двір відіграє центральну композиційну роль в забудові площі та об'єднаний з нею архітектурними особливостями.
Міністерство очікує, що рішення Уряду дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку йому в управління, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами.
Передісторія
- Гостиний двір це старовинний торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві. Його збудували ще у 1809 році.
- Однак у 2011 році Кабмін виключив об'єкт з Державного реєстру пам`яток архітектури.
- Водночас у Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти оселились там й проводили культурні заходи, запрошуючи громадськість.
- У 2012 році міськрада Києва дала "Укрреставрації" в оренду на 5 років землю під Гостинним двором, аби відреконструювати будівлю під торговельно-офісний центр. Активісти обурились таким рішенням.
- Через місяці діяльності активістів побили та вигнали.
- 15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.