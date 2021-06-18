Как отметил в своем сообществе в телеграмме министр Александр Ткаченко, решение о передаче гостиного двора в подчинение минкульта окончательно принято. Его согласовали 17 июня во время заседания комиссии по вопросам передачи памятника национального значения.
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18 июня чиновники, которые вошли в состав комиссии, посетили сам гостиный двор, и решили, что передача объекта министерству культуры состоится 29 июня.
Памятник архитектуры могут наконец отреставрировать
Как отметил Ткаченко, после завершения процедуры передачи во вверенном ему ведомстве начнут разрабатывать проектно-сметную документацию по реставрации памятника.
Впрочем, срочные противоаварийные работы, судя по всему, начнут еще до того, как эксперты справятся со всеми просчетами.
КГГА проиграла борьбу
- Старинный торговый комплекс на Контрактовой площади очень хотели реставрировать усилиями местных властей. Впрочем, интерес к зданию, которое уже начало разваливаться, начал проявлять Александр Ткаченко.
- Гостиный двор постоянно находился в реестре памятников архитектуры, но в 2011 году его исключили оттуда.
- Чтобы сохранить историческое здание, активистам пришлось на некоторое время поселиться в нем.
- В 2012 году Киевсовет передал землю под зданием в аренду на 5 лет. Компания "Укрреставрация" должна была отреконструировать помещения под торгово-офисный центр.
- В 2015 году "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.
- Впрочем, в Минкульте долгое время этого не делали. Только 19 мая 2021 Гостиный двор вернули в перечень памятников национального значения.