Гостиный двор в Киеве передадут Минкульту

Фонд государственного имущества начинает процедуру передачи скандальноизвестного и аварийного здания Гостиного двора в распоряжение Министерства культуры и информационной политики Украины. После завершения бюрократического процесса чиновники планируют начать противоаварийные работы для сохранения памятника.

Как отметил в своем сообществе в телеграмме министр Александр Ткаченко, решение о передаче гостиного двора в подчинение минкульта окончательно принято. Его согласовали 17 июня во время заседания комиссии по вопросам передачи памятника национального значения.

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18 июня чиновники, которые вошли в состав комиссии, посетили сам гостиный двор, и решили, что передача объекта министерству культуры состоится 29 июня.

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Как отметил Ткаченко, после завершения процедуры передачи во вверенном ему ведомстве начнут разрабатывать проектно-сметную документацию по реставрации памятника.

Впрочем, срочные противоаварийные работы, судя по всему, начнут еще до того, как эксперты справятся со всеми просчетами.

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