В последнее время между министерством и КГГА продолжался ожесточенный спор – выясняли кому нужно передать историческое сооружение. Ранее оно имело статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

К теме Минкульт определился с перечнем объектов, которые попадут под "большую реставрацию"

Правительство поддержало Минкульт

Получается, что правительство встало на сторону Министерства – именно Кабмин изменил статус сооружения.

Правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л. Руска, 1809 г.)" в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоило им охранные номера,

– говорится в сообщении Минкульта.

В Министерстве подчеркнули, что Контрактовая площадь является старинным майданом, который сохранил свою аутентичность и структуру, что отличает ее среди окружающей застройки.

А Гостиный двор играет центральную композиционную роль в застройке площади и объединен с ней архитектурными особенностями.

Министерство ожидает, что решение правительства позволит Фонду государственного имущества передать памятник ему в управление, а затем – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

Предыстория