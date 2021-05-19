В последнее время между министерством и КГГА продолжался ожесточенный спор – выясняли кому нужно передать историческое сооружение. Ранее оно имело статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.
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Правительство поддержало Минкульт
Получается, что правительство встало на сторону Министерства – именно Кабмин изменил статус сооружения.
Правительство изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Л. Руска, 1809 г.)" в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоило им охранные номера,
– говорится в сообщении Минкульта.
В Министерстве подчеркнули, что Контрактовая площадь является старинным майданом, который сохранил свою аутентичность и структуру, что отличает ее среди окружающей застройки.
А Гостиный двор играет центральную композиционную роль в застройке площади и объединен с ней архитектурными особенностями.
Министерство ожидает, что решение правительства позволит Фонду государственного имущества передать памятник ему в управление, а затем – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.
Предыстория
- Гостиный двор это старинный торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве. Его построили еще в 1809 году.
- Однако в 2011 году Кабмин исключил объект из государственного реестра памятников архитектуры.
- В то же время в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты поселились там и проводили культурные мероприятия, приглашая общественность.
- В 2012 году горсовет Киева дала "Укрреставрации" в аренду на 5 лет землю под Гостиным двором, чтобы реконструировать здание под торгово-офисный центр. Активисты возмутились таким решением.
- Через месяцы деятельности активистов избили и выгнали.
- 15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.