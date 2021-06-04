В них хранилось около 90 тысяч гривен. Преступников задержали в течение суток.
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Что известно об ограблении в Киеве
Ограбление произошло в понедельник, 2 июня, в офисном помещении, расположенном на улице Куреневской.
Угрожая оружием, злоумышленники связали веревкой работника предприятия. Далее они похитили сейфы с деньгами и скрылись,
– рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Работник офиса сообщил об этом инциденте правоохранителям. На место сразу выехала следственно-оперативная группа с кинологом.
На месте работали кинологи / Фото Нацполиция
В полиции установили лиц, которые причастны к краже. Их задержали и провели обыски по месту их жительства и в авто. Там нашли вещественные доказательства, оружие и орудия совершения преступления.
Кем оказались грабители
- Правоохранители выяснили, что это мужчины в возрасте от 36 до 48 лет.
- Двое из троих преступников ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Задержанные преступники / Фото Нацполиция
- Открыли уголовное производство по статье "Разбой".
- Сейчас готовят решение о том, чтобы сообщить о подозрении.
Офис, в который ворвались преступники / Фото Нацполиция
- За содеянное им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
- Кроме того, в полиции проверяют причастность этих мужчин к аналогичным преступлениям на территории Киева и других областей.
Как задерживали преступников: видео