Ворвались в офис через окно на 2 этаже и вынесли сейфы: в Киеве задержали грабителей

Твое мужчин ворвались через окно на 2 этаже в офисное помещение в Киеве. Они угрожали оружием, связали работника фирмы и вынесли 2 сейфа.

В них хранилось около 90 тысяч гривен. Преступников задержали в течение суток.

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Что известно об ограблении в Киеве

Ограбление произошло в понедельник, 2 июня, в офисном помещении, расположенном на улице Куреневской.

Угрожая оружием, злоумышленники связали веревкой работника предприятия. Далее они похитили сейфы с деньгами и скрылись,

– рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Работник офиса сообщил об этом инциденте правоохранителям. На место сразу выехала следственно-оперативная группа с кинологом.



На месте работали кинологи / Фото Нацполиция

В полиции установили лиц, которые причастны к краже. Их задержали и провели обыски по месту их жительства и в авто. Там нашли вещественные доказательства, оружие и орудия совершения преступления.

Кем оказались грабители

Правоохранители выяснили, что это мужчины в возрасте от 36 до 48 лет.

Двое из троих преступников ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Задержанные преступники / Фото Нацполиция

Открыли уголовное производство по статье "Разбой".

Сейчас готовят решение о том, чтобы сообщить о подозрении.



Офис, в который ворвались преступники / Фото Нацполиция

За содеянное им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, в полиции проверяют причастность этих мужчин к аналогичным преступлениям на территории Киева и других областей.

Как задерживали преступников: видео