Ворвались в офис через окно на 2 этаже и вынесли сейфы: в Киеве задержали грабителей

4 июня 2021 , 08:17
Читати новину українською

Источник:

Нацполиция

Твое мужчин ворвались через окно на 2 этаже в офисное помещение в Киеве. Они угрожали оружием, связали работника фирмы и вынесли 2 сейфа.

В них хранилось около 90 тысяч гривен. Преступников задержали в течение суток.

Актуально Забирали жилье умерших и похищали людей: в Одесской области разоблачили банду мошенников – фото

Что известно об ограблении в Киеве

Ограбление произошло в понедельник, 2 июня, в офисном помещении, расположенном на улице Куреневской.

Угрожая оружием, злоумышленники связали веревкой работника предприятия. Далее они похитили сейфы с деньгами и скрылись,
– рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Работник офиса сообщил об этом инциденте правоохранителям. На место сразу выехала следственно-оперативная группа с кинологом.


На месте работали кинологи / Фото Нацполиция

В полиции установили лиц, которые причастны к краже. Их задержали и провели обыски по месту их жительства и в авто. Там нашли вещественные доказательства, оружие и орудия совершения преступления.

Кем оказались грабители

  • Правоохранители выяснили, что это мужчины в возрасте от 36 до 48 лет.
  • Двое из троих преступников ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.


Задержанные преступники / Фото Нацполиция

  • Открыли уголовное производство по статье "Разбой".
  • Сейчас готовят решение о том, чтобы сообщить о подозрении.


Офис, в который ворвались преступники / Фото Нацполиция

  • За содеянное им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
  • Кроме того, в полиции проверяют причастность этих мужчин к аналогичным преступлениям на территории Киева и других областей.

Как задерживали преступников: видео

Автор: Вікторія Андрєєва