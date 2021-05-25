Гранатомет и АК-74: в центре Киева СБУ обнаружила тайник оружия

В Киеве работники СБУ обнаружили целый арсенал прямо в центре города. Тайник оружия нашли в дренажно-штольной системе Печерского района.

В службе отметили, что этот объект относится к критической инфраструктуре. Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для установления лиц, которые обустроили тайник.

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Что нашли правоохранители

СБУшники изъяли из тайника целый арсенал. Среди найденного:

противотанковый гранатомет РПГ-22;

автомат АК-74;

4 тротиловых шашки общим весом 1,2 кг;

почти 1 кг пластида;

6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

5 снаряженных магазинов к автомату;

320 патронов калибра 5, 45x39 мм.

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СБУ также опубликовали фотографии найденного оружия.

Арсенал, который нашли в Печерском районе / Фото СБУ

В этом же районе уже находили оружие

В прошлом году, в ноябре, в Печерском районе также был найден большой арсенал. Его прятали в помещении Аграрной академии. Оружие принадлежало частной охранной компании, члены которой воевали на Донбассе. Правоохранители сообщили, что предупредили в столице террористический акт.