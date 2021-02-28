В одном из дворов Деснянского района Киева заметили мужчину, который пытается поднять гроб с поддона. Инцидент произошел на улице Закревского, 41а.

Администраторы инстаграм-группы troeshchinainsta утверждали, что мужчина пытался закопать труп прямо во дворе. 24 канал обратился за комментарием в полицию, там эту информацию опровергли.

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В комментариях читатели призвали жителей дома вызвать полицию. Им ответили, что правоохранители уже приехали и пытаются разобраться в ситуации.

Пользователи сети также обратили внимание на то, что информация не похожа на правдивую. Мол, на фото не видно ни ямы, ни земли, которой бы ее должны были прикапывать.

Что на самом деле произошло

В полиции Деснянского района Киева сообщили 24 каналу, что по этому адресу действительно был вызов. На месте правоохранители выяснили, что никаких незаконных действий не было.

"Родственники забрали тело из морга и привезли домой. Они попрощались с умершим на улице перед тем, как занести его тело наверх, в квартиру", – пояснила пресс-секретарь полиции.