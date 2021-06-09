Гроза та град: киян попередили про небезпеку

Найближчими годинами Київ може стати епіцентром природної стихії, оскільки, згідно з прогнозами синоптиків, на місто насуваються гроза із градом.

Погіршення погодних умов очікують не тільки безпосередньо у столиці, але й в області. Згідно з повідомленням ДСНС, опади йтимуть до кінця доби 9 червня.

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Синоптики стверджують, що грози подекуди супроводжуватимуться градом та шквальними поривами вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. При цьому температура повітря буде досить теплою: вночі та ввечері стовпчики термометрів показуватимуть +22...+14 градусів.

Що не можна робити під час грози

Фахівці стверджують, що під час грози треба зачинити вікна та не підходити до них. Також під час грози не можна:

ховатися під високими деревами, скелями;

перебувати на галявинах;

купатися у водоймищах;

йти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

торкатися металевих дверей та інших конструкцій.

При травмуванні людей або падінні гілок чи дерев через стихію комунальники просять звертатися до швидкої або рятувальників.

Крім того, киянам краще заздалегідь підготуватися до серйозних опадів та не залишати власні автівки просто неба у низині.