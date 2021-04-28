Хакеры осуществили атаку на официальные сайты нескольких райгосадминистраций и объединенных территориальных общин Киевской области. Злоумышленники разместили объявление, целью которых была паника среди людей.

В фейсбуке Киевской облгосадминистрации опубликовали сообщение о взломе сайтов с опровержением информации, которую оставили хакеры. Судя по содержанию объявлений, которые разместили злоумышленники, они хотели намекнуть на вероятную мобилизацию всех ребят в возрасте от 15 лет.

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Фейковые сообщения были написаны якобы от руководителя ОГА Василия Володина.

Что известно о хакерской атаке на сайты ОТГ и РГА Киевщины

Незваные гости оставили на официальных сайтах администраций вымышленное распоряжение губернатора о необходимости формировать списки всех ребят 15 лет и старше с представлением их на медкомиссию.

Информацию все учреждения общего среднего образования якобы должны были подать до 30 апреля в Департамент образования и науки областной государственной администрации.

Кроме того, в объявлении злоумышленники указали, что ученики якобы должны были пройти медкомиссию до 6 мая.

Все эти сообщения оказались фейковыми. Поскольку никто из ОГА не давал распоряжения о проведении подобных мероприятий.

Официально сообщаем, что распоряжение такого содержания Василий Володин не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности,

– подчеркнули в ОГА.

В полиции Киевской области это событие пока никак не прокомментировали. Ни одну информацию из профильного органа по этому поводу получить невозможно, поскольку сайт киберполиции пока не работает.