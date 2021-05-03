Слідчі Броварського районного управління поліції розслідують кримінальне провадження з приводу погрози правоохоронцям. Почалося ж все зі звичайного виклику через бійку між односельцями.

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Коли ж копи прибули на місце події, їх зустрів чоловік зі зброєю.

До 3 років тюрми



Рушниця, з якою зловмисник погрожував поліцейським / Фото поліції Київської області

Поліцейські кажуть, що їх викликали через те, що 49-річний чоловік побив одного з сусідів.

Коли наряд реагування приїхав за адресою до потерпілого, до них підійшов досить агресивний чоловік із рушницею.

Оскільки порушник спокою направив зброю в бік поліцейських, копам довелося діяти.

Зловмисника роззброїли та наділи на нього кайданки.

На місце події поліцейські викликали слідчих, які задокументували всі обставини злочину. Рушницю вилучили та відправили на експертизу. Невідомо, чи належала вона зловмиснику.



Чоловіка можуть посадити на 3 роки / Фото поліції Київської області

Незабаром суд обиратиме затриманому запобіжний захід. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту. Також у Кримінальному кодексі передбачене обмеження волі до 3 років або її позбавлення на той саме термін.