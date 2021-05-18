Судя по его результатам, в столице действующий мэр сохраняет высокое доверие людей. Половина респондентов дала положительный ответ на этот вопрос.
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Кличко верят больше чем Зеленскому
Рейтинг доверия к Кличко в Киеве, на середину мая, выше чем у президента Владимира Зеленского.
- Кличко доверяют 51% опрошенных жителей столицы, не доверяют – 48%.
- Зеленскому доверяют 45%, а 51% – нет.
Кто еще в списке:
- Владимир Гройсман – 33% доверяют, 58% – нет.
- Дмитрий Разумков – 32% доверяют, 36% – нет, 26% не знают его.
- Петр Порошенко – 30% доверяют, 68% – нет.
- Юлия Тимошенко – 21% доверяют, 76% - нет.
- Юрий Бойко – 17% доверяют, 65% – нет, 15% не знают его.
- Денис Шмыгаль – 13% доверяют, 58% – нет, 22% не знают его.
Хотят ли люди заменить Кличко
Опрос показывает, что 54% киевлян выступают против назначения нового главы КГГА, 37% – за.
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В Киеве ситуация лучше
Результаты исследования показали, что киевляне лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране.
Так, 32% считают, что Украина движется в правильном направлении, 58% – противоположного мнения. Положение дел в столице положительно оценили 42%, отрицательно – 51%.