Судя по его результатам, в столице действующий мэр сохраняет высокое доверие людей. Половина респондентов дала положительный ответ на этот вопрос.

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Кличко верят больше чем Зеленскому

Рейтинг доверия к Кличко в Киеве, на середину мая, выше чем у президента Владимира Зеленского.

Кличко доверяют 51% опрошенных жителей столицы, не доверяют – 48%.

Зеленскому доверяют 45%, а 51% – нет.

Кто еще в списке:

Владимир Гройсман – 33% доверяют, 58% – нет.

Дмитрий Разумков – 32% доверяют, 36% – нет, 26% не знают его.

Петр Порошенко – 30% доверяют, 68% – нет.

Юлия Тимошенко – 21% доверяют, 76% - нет.

Юрий Бойко – 17% доверяют, 65% – нет, 15% не знают его.

Денис Шмыгаль – 13% доверяют, 58% – нет, 22% не знают его.

Хотят ли люди заменить Кличко

Опрос показывает, что 54% киевлян выступают против назначения нового главы КГГА, 37% – за.

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В Киеве ситуация лучше

Результаты исследования показали, что киевляне лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране.

Так, 32% считают, что Украина движется в правильном направлении, 58% – противоположного мнения. Положение дел в столице положительно оценили 42%, отрицательно – 51%.

Опрос проводился по телефону среди киевлян в возрасте от 18 лет в течение 15-16 мая 2021 года. Всего было опрошено 1200 респондентов. Возможная погрешность – не более 2,8%.