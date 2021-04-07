Утро среды, 7 апреля, началось для всех автомобилистов и жителей Киева без спецпропуска с долгого пребывания в пробках. Уровень пробки достигает максимальных баллов.

Онлайн-карта столицы почти вся обозначена красным. Движение ограничено на обоих берегах Днепра.

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Где в Киеве трудно проехать утром 7 апреля:

Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Проспект Соборности

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

Улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост

Улица Набережно-Рыбацкая

Улица Набережно-Крещатицкая

Проспект Героев Сталинграда

проспект Бандеры

проспект Победы

Проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:



Где в Киеве 7 апреля пробки / Скриншот Google Maps

На проспекте Бандеры в Киеве ограничат движение транспорта

Из-за капитального ремонта, который проводят подрядчики на проспекте Степана Бандеры, движение на нем частично ограничат. Это приведет к усилению пробок на одной из важнейших транспортных артерий Киева.