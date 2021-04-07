Пробки в Киеве утром 7 апреля: как объехать и где парализовано движение – онлайн-карта
Пробки в Киеве 7 апреля / 24 канал
Утро среды, 7 апреля, началось для всех автомобилистов и жителей Киева без спецпропуска с долгого пребывания в пробках. Уровень пробки достигает максимальных баллов.
Источник:24 канал
Онлайн-карта столицы почти вся обозначена красным. Движение ограничено на обоих берегах Днепра.
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Где в Киеве трудно проехать утром 7 апреля:
- Проспект Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Проспект Соборности
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- Улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост
- Улица Набережно-Рыбацкая
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Проспект Героев Сталинграда
- проспект Бандеры
- проспект Победы
- Проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на этой онлайн-карте:
Где в Киеве 7 апреля пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры в Киеве ограничат движение транспорта
Из-за капитального ремонта, который проводят подрядчики на проспекте Степана Бандеры, движение на нем частично ограничат. Это приведет к усилению пробок на одной из важнейших транспортных артерий Киева.
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