В Киеве молодежь устроила игры с пистолетом на территории автозаправки. Девушка случайно выстрелила в воздух. К счастью, никто не пострадал.

Видео забавы обнародовали в соцсетях.

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Пока неизвестно, что это было за оружие и где его взяла эта девушка. На кадрах видно как она играет с пистолетом на автозаправке.

В Киеве молодежь устроила забавы с оружием: смотрите видео

Легализация оружия

Это видео, кстати, используют противники легализации оружия в Украине.

Как раз недавно комитет по правоохранительной деятельности парламента согласовал соответствующий законопроект. Впрочем, Верховная Рада 4 марта не собрала голосов, чтобы принять в первом чтении этот документ.

За законопроект №4335 проголосовали только 88 нардепов, за альтернативный вариант №4335-1 – еще меньше – 74 парламентария.