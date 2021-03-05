Игры с пистолетом: в Киеве молодежь устроила забавы с оружием
В Киеве молодежь устроила игры с пистолетом на территории автозаправки. Девушка случайно выстрелила в воздух. К счастью, никто не пострадал.
Источник:24 канал
Видео забавы обнародовали в соцсетях.
Читайте также Как в GTA: в Киеве автоугонщик выбежал на дорогу с пистолетом и забрал машину
Пока неизвестно, что это было за оружие и где его взяла эта девушка. На кадрах видно как она играет с пистолетом на автозаправке.
В Киеве молодежь устроила забавы с оружием: смотрите видео
Легализация оружия
Это видео, кстати, используют противники легализации оружия в Украине.
Как раз недавно комитет по правоохранительной деятельности парламента согласовал соответствующий законопроект. Впрочем, Верховная Рада 4 марта не собрала голосов, чтобы принять в первом чтении этот документ.
За законопроект №4335 проголосовали только 88 нардепов, за альтернативный вариант №4335-1 – еще меньше – 74 парламентария.
Поделиться новостью