Украинские пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кувейта, который пытался переправить через Украину в Стамбул большую партию лекарств. Правоохранители изъяли у мужчины два чемодана с таблетками стоимостью около 2 миллионов гривен.

Эти лекарственные средства могут стать настоящим наркотиком, если их неправильно употреблять. Речь идет о медпрепарате "Лирика" (прегабалин) производства ТМ Pfizer.

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Таможенники осмотрели багаж иностранца

Обладая предварительной информацией, таможенники имели достаточно оснований для досмотра багажа и ручной клади одного из пассажиров, который улетал в Турцию.

В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который направлялся через "зеленый коридор", не осталось места для личных вещей, поскольку они до отказа были забиты лекарственными средствами.



Гражданин Кувейта пытался провезти через Украину таблетки-"наркотики" / Фото пресс-центра Киевской таможни

Препарат может стать наркотиком

В медицине препарат "Лирика" применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней.

Наркотический эффект лекарства был обнаружен относительно недавно. Именно противосудорожный эффект стал причиной его распространения среди наркоманов, которые с его помощью избавляются от приступов "ломки".

Этот препарат отпускается только по рецепту врача. Пока неизвестно, где иностранец достал такое количество лекарств.



Препарат "Лирика" может стать наркотиком / Фото пресс-центра Киевской таможни

Правоохранители составили протокол на иностранца

На гражданина Кувейта правоохранители составили протокол по статье "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

Мужчине грозит штраф с конфискацией товаров.

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