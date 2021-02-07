Перевозил медпрепараты Pfizer на 2 миллиона гривен: в "Борисполе" задержали иностранца
Украинские пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кувейта, который пытался переправить через Украину в Стамбул большую партию лекарств. Правоохранители изъяли у мужчины два чемодана с таблетками стоимостью около 2 миллионов гривен.
Источник:Киевская таможня
Эти лекарственные средства могут стать настоящим наркотиком, если их неправильно употреблять. Речь идет о медпрепарате "Лирика" (прегабалин) производства ТМ Pfizer.
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Таможенники осмотрели багаж иностранца
Обладая предварительной информацией, таможенники имели достаточно оснований для досмотра багажа и ручной клади одного из пассажиров, который улетал в Турцию.
В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который направлялся через "зеленый коридор", не осталось места для личных вещей, поскольку они до отказа были забиты лекарственными средствами.
Гражданин Кувейта пытался провезти через Украину таблетки-"наркотики" / Фото пресс-центра Киевской таможни
Препарат может стать наркотиком
В медицине препарат "Лирика" применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней.
Наркотический эффект лекарства был обнаружен относительно недавно. Именно противосудорожный эффект стал причиной его распространения среди наркоманов, которые с его помощью избавляются от приступов "ломки".
Этот препарат отпускается только по рецепту врача. Пока неизвестно, где иностранец достал такое количество лекарств.
Препарат "Лирика" может стать наркотиком / Фото пресс-центра Киевской таможни
Правоохранители составили протокол на иностранца
На гражданина Кувейта правоохранители составили протокол по статье "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".
Мужчине грозит штраф с конфискацией товаров.
Случаи контрабанды на таможне
- В Одессе на таможне изъяли крупную партию контрабанды – мобильные аксессуары на 10 миллионов гривен. Груз прибыл из Китая.
- Во время зимних праздников в аэропортах "Борисполь" и "Киев" таможенники обнаружили незадекларированные часы с бриллиантами и старинные монеты из чистого золота и серебра.
- В Борисполе киевские таможенники изъяли 205 килограммов турецкой одежды, изготовленной под марками известных мировых брендов.
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