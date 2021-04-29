Почти за 2 года инспекторы по парковке выписали более 85 тысяч штрафов героям парковки в Киеве. Большинство из нарушений жители столицы совершили на пешеходных переходах.

Согласно рейтингу, составленному работники КГГА, которые следят за соблюдением правил дорожного движения в плане парковки, с 2 июня 2019 до 31 марта 2021 года 34550 автовладельцев попались за парковкой на пешеходных переходах.

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Настоящее количество людей, которые оставили машину прямо на "зебре", гораздо больше, но наказали за несоблюдение ПДД только такое количество автовладельцев.

Парковка на выездах и блокировка машин

Как свидетельствует статистика, на втором месте рейтинга оказались злоумышленники, которые парковались на выезде с прилегающих территорий. Протоколов за это составили более 14 тысяч.

Третье место по количеству выявленных нарушителей занимают герои парковки, чьи машины блокировали проезд другим машинам. 9679 штрафов за это должны были оплатить столичные водители.

Немалое количество водителей автомобилей пренебрегают правилами и паркуются на полосе для общественного транспорта. Всего инспекторы выявили почти 7 тысяч таких нарушителей.

Пятую позицию рейтинга заняли люди, которые оставляли машины прямо на остановках. Таких водителей наказали 5952.



За какие нарушения инспекторы по парковке чаще всего наказывают киевлян / Иллюстрация Big Kyiv

Есть места, где за нарушения не наказывают

На дорогах столицы последние годы достаточно активно действуют инспекторы по парковке, которых наделили полномочиями выписывать штрафы владельцам авто без их присутствия. Кроме денежного наказания за нарушение ПДД в Киеве также нередко вывозят машины на штрафплощадку частные эвакуаторы.

Впрочем, в столице есть места, где даже очень наглым водителям вообще любое нарушение сходит с рук. На придомовые территории инспекторы по парковке не заходят. В контактном центре КГГА это объясняют тем, что "блокирование движения и проезда спецтранспорта во дворах не является нарушением", а также отправляют возмущенных нарушениями граждан в обслуживающие организации, которые несут ответственность за организацию движения.

А вот полицейские на вызовы о подобных нарушениях в основном не приезжают. Патрульные при этом почти всегда говорят, что не могут выписывать штрафы без автовладельца. И пока эвакуаторы работают только на проезжих частях дорог, пожарные машины нередко не могут добраться до домов, где случился пожар или сработала сигнализация.