Мария записала новое видео, продолжительностью полторы минуты. Большинство слов, которые употребила блогерша, – это нецензурная лексика. Свой гнев 18-летняя девушка направила на правоохранителей.

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Страницу блогерши закрыли

Правоохранители якобы закрыли инстаграм-страницу Марии, на которую подписано более 70 тысяч человек. Это произошло после очередной выходки блогерши – она ​​с друзьями устроила погром в отеле и была выселена откуда полицией.

Молодых людей доставили в участок и открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция предусматривает ограничение свободы до 5 лет или даже заключения – до 4 лет.

Девушка записала эмоциональное видео с матерными словами

В своем новом обращении Мария, которая живет с мамой на Троещине, угрожает, что совершит самоубийство, потому что не видит смысла в жизни без своей странице в инстаграме.

Что я буду делать, нах*я мне тогда жить. Если мне не вернут мой инстаграм, я реально сброшусь.

– заявила девушка.

И это могут быть не пустые слова, так как девушка уже один раз пробовала покончить с жизнью – именно полиция ее и спасла. Копы забрали блогершу с моста и успокоили ее, после чего девушка ушла домой.

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Блогерша Мария записала новое эмоциональное видео. Внимание! Присутствует ненормативная лексика (18+)

Что известно о Марии