Нах*я мне тогда жить, – инстаграм закрыл страницу скандальной блогерши Марии: видео 18+

Блогерша Мария ttiisshhiinnaa заявила, что прыгнет с моста, если ей не вернут ее инстаграм-страницу. Аккаунт скандальной киевлянки якобы закрыла полиция. Накануне девушка прославилась тем, что вместе с пьяными друзьями разгромила съемную квартиру.
Мария записала новое видео, продолжительностью полторы минуты. Большинство слов, которые употребила блогерша, – это нецензурная лексика. Свой гнев 18-летняя девушка направила на правоохранителей.
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Страницу блогерши закрыли
Правоохранители якобы закрыли инстаграм-страницу Марии, на которую подписано более 70 тысяч человек. Это произошло после очередной выходки блогерши – она с друзьями устроила погром в отеле и была выселена откуда полицией.
Молодых людей доставили в участок и открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция предусматривает ограничение свободы до 5 лет или даже заключения – до 4 лет.
Девушка записала эмоциональное видео с матерными словами
В своем новом обращении Мария, которая живет с мамой на Троещине, угрожает, что совершит самоубийство, потому что не видит смысла в жизни без своей странице в инстаграме.
Что я буду делать, нах*я мне тогда жить. Если мне не вернут мой инстаграм, я реально сброшусь.
– заявила девушка.
И это могут быть не пустые слова, так как девушка уже один раз пробовала покончить с жизнью – именно полиция ее и спасла. Копы забрали блогершу с моста и успокоили ее, после чего девушка ушла домой.
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Блогерша Мария записала новое эмоциональное видео. Внимание! Присутствует ненормативная лексика (18+)
Что известно о Марии
- Девушке недавно исполнилось 18 лет.
- В марте 2021 года она "прославилась" тем, что размахивала на улице пистолетом и случайно выстрелил в воздух. В этот же день Мария устроила погром в арендованной квартире.
- 1 июня 2021 года блогерша повторила свой "подвиг". На этот раз пострадал номер в гостинице. Она с друзьями поломала кровать, плазму, залила алкоголем пол, раскрасила ванну. Когда на вызов прибыла полиция, Мария заявила, что это сделали не они. Молодые люди были очень пьяны.
- Девушка предлагала полиции показать собственную грудь, чтобы они их отпустили. Однако, всех дебоширов доставили в участок.
- Все свои выходки девушка записывает и выкладывает в соцсетях.