В городе Ирпень, Киевской области, власть решила заботиться об уличных котах. Там построили уже 10 домиков, где пушистики могут переночевать и поесть.

Источник: страница мэра Ирпеня Александра Маркушина

Городской глава лично сообщил, что возле мэрии установили очередной двухэтажный “коттедж”.

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Рядом с Ирпенским горсоветом, на улице Паламарчука, во дворе заброшенного дома живут восемь бездомных кошек. Сегодня Служба защиты и лечения животных установила для них уютный двухъярусный домик, где коты смогут греться и прятаться от опасности,

– пишет мэр.

А все желающие могут приносить котикам еду.

Вскоре рядом с домиком установят табличку с QR-кодом, с помощью которого каждый желающий сможет узнать все о деятельности Службы защиты животных или связаться с ее представителями.



В Ирпене монтируют уже 10 коттедж для котов / Фото Александра Маркушина



Этот кот – один из первых посетителей нового коттеджа / Фото Александра Маркушина