В Ирпене под Киевом строитель упал с высоты
1 июля 2021 , 14:47Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
ЧП произошло 30 июня на одном из недостроев Ирпеня Киевской области. 27-летний мужчина не удержал равновесие, из-за чего получил тяжелые травмы.
Чтобы спустить мужчину с высоты и передать его медикам, понадобилась помощь спасателей. Бойцы ГСЧС спустили травмированного на землю.
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Пострадавшего срочно госпитализировали в Киевскую областную клиническую больницу.
Ходил по балкам перекрытия
- Как утверждают в пресс-службе ГСЧС, перед падением строитель ходил по деревянным балкам перекрытия, но не удержал равновесия.
- Мужчина упал на бетонную плиту, травмировав спину.
- Врачи, осматривавшие пострадавшего, диагностировали у него повреждение грудного отдела позвоночника.
Чтобы не усугубить травму молодого человека, сотрудники ГСЧС положили его на переносные носилки. С помощью веревки его спустили на землю. После этого к оказанию неотложной помощи и перевозке пострадавшего в медучреждение приступили работники экстренной помощи.