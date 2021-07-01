В Ирпене под Киевом строитель упал с высоты

ЧП произошло 30 июня на одном из недостроев Ирпеня Киевской области. 27-летний мужчина не удержал равновесие, из-за чего получил тяжелые травмы.

Чтобы спустить мужчину с высоты и передать его медикам, понадобилась помощь спасателей. Бойцы ГСЧС спустили травмированного на землю.

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Пострадавшего срочно госпитализировали в Киевскую областную клиническую больницу.

Ходил по балкам перекрытия

Как утверждают в пресс-службе ГСЧС, перед падением строитель ходил по деревянным балкам перекрытия, но не удержал равновесия.

Мужчина упал на бетонную плиту, травмировав спину.

Врачи, осматривавшие пострадавшего, диагностировали у него повреждение грудного отдела позвоночника.

Чтобы не усугубить травму молодого человека, сотрудники ГСЧС положили его на переносные носилки. С помощью веревки его спустили на землю. После этого к оказанию неотложной помощи и перевозке пострадавшего в медучреждение приступили работники экстренной помощи.