После официального объявления о приостановке поисковой операции и признании мужчины погибшим, его тело наконец нашли вблизи села Лебедевка. До этого водолазы искали киевлянина в воде на другой стороне Киевского водохранилища, где из воды достали его умершую дочь.

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Сейчас спасатели уже достали тело утонувшего из акватории моря.

Трагедия с тремя погибшими

Ужасную историю гибели почти всей семьи в Киевском море можно считать завершенной. Вскоре мужчину должны похоронить. Он утонул вместе со своими дочерьми 20 июня.

Как утверждают спасатели, отец плавал на надувном матрасе вместе с 10-летней дочкой. Рядом с ними на другом плавательном средстве находились жена и еще одна дочь.

Когда ветер начал уносить матрасы от берега, отдыхающие бросились людям на помощь. Матрас с женщиной вытащили на берег, однако ребенка на нем не было.

5-летнюю девочку вытащили из воды. Она умерла по дороге в больницу.

Водолазы и спасатели более суток искали мужчину и его старшую дочь. Девочку удалось найти в 10 километрах от места ее купания.

Активные поиски мужчины ни к чему не привели. Только в 14:30 24 июня на тело наткнулись жители села Лебедевка Вышгородского района.