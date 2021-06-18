Как отметили пограничники, "Антонов" следовал по маршруту Белая Церковь – Борисполь – Гардая – Абуджа. Уже в главном аэропорту страны в лайнере нашли запрещенные для вывоза товары.

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Представители пограничного наряда сообщили работникам СБУ о выявлении нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Что известно о попытке вывоза военных товаров из Украины



Изъятие груза провели в "Борисполе" / Фото ГПСУ

Правоохранители установили, что на самолете, который прилетел из Белой Церкви, неизвестные собираются вывезти товары военного назначения.

В "Борисполе" пограничники провели изъятие деталей. На место вызвали представителей Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

Эксперты подтвердили, что груз весом 400 килограммов является тем, который запрещено вывозить без специальных разрешений.

На каждом из авиационных воздушных винтов нашли специальную маркировку. Груз изъяли и отправили на экспертизу.

Если следователи найдут злоумышленников, им грозит до пяти лет заключения или лишения свободы.

Смотрите видео изъятия военных товаров в "Борисполе":