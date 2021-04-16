Поскольку в результате карантина многие жители Киева работают или просто проводят больше времени дома, в местной власти столицы решили отложить традиционные гидравлические испытания теплосетей.

Об этом во время брифинга рассказал мэр города Виталий Кличко. По его словам, обычно испытания начинали сразу после окончания отопительного сезона. Поэтому огромное количество людей оставалось без снабжения горячей воды.

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В этом году испытания начнутся после 4 мая.

Крайне болезненный вопрос

Гидравлические испытания дают возможность коммунальщикам найти потенциально аварийные участки теплотрасс и труб и подготовиться к следующему отопительному сезону.

В Киеве обычно постепенно отключают от поставок горячей воды отдельные районы, а после испытаний должны их включить. Из-за аварий и других форс-мажорных обстоятельств немалое количество домов всегда остается без горячей воды чуть ли не до октября.

Впрочем, в том числе именно благодаря удачно проведенным испытаниям отопительный сезон 2020 – 2021 годов в Киеве прошел очень успешно.

Этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, которые вызывали повреждение сетей. Однако, даже при таких условиях, нам удалось снизить уровень аварийности на 15%. Это – результат системной модернизации теплосетей. За два последних года город обновил 270 км трубопроводов,

– подчеркнул Кличко.