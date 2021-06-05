Ограничение движения вводят из-за проведения 5 июня open-air гранд-концерта "Звезды мировой оперы".
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Движение ограничат в районе Софийской площади
На время проведения концерта на Софийской площади ограничат движение транспорта от 19:30 до 21:30 на:
- Владимирском проезде,
- Софийской площади,
- Михайловской площади,
- Рыльском переулке,
- Михайловском переулке,
- на улицах Владимирской, Рейтарской, стрелковой, Большой Житомирской, Малой Житомирской, Михайловской.
В Киеве 5 июня ограничат движение транспорта / Фото патрульная полиция Киева
Водителей просят выбирать другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.