Ограничение движения вводят из-за проведения 5 июня open-air гранд-концерта "Звезды мировой оперы".

Обратите внимание Главные новости Киева за неделю: на Левом берегу открыли Центр вакцинации, переносят Щорса

Движение ограничат в районе Софийской площади

На время проведения концерта на Софийской площади ограничат движение транспорта от 19:30 до 21:30 на:

Владимирском проезде,

Софийской площади,

Михайловской площади,

Рыльском переулке,

Михайловском переулке,

на улицах Владимирской, Рейтарской, стрелковой, Большой Житомирской, Малой Житомирской, Михайловской.



В Киеве 5 июня ограничат движение транспорта / Фото патрульная полиция Киева

Водителей просят выбирать другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.

Обратите внимание! Из-за ремонтных работ на улице Борщаговской в Киеве приостановят курсирование скоростного трамвая. Со 2 июня закроют движение от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Все работы планируют завершить до 15 августа.