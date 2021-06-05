Из-за концерта в Киеве ограничат движение транспорта: где и когда

5 июня 2021 , 09:33
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Источник:

телеграмм МВД Украины

В Киеве во время проведения концерта на Софийской площади ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать в течение двух часов и касаться преимущественно района площади и прилегающих улиц.

Ограничение движения вводят из-за проведения 5 июня open-air гранд-концерта "Звезды мировой оперы".

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Движение ограничат в районе Софийской площади

На время проведения концерта на Софийской площади ограничат движение транспорта от 19:30 до 21:30 на:

  • Владимирском проезде,
  • Софийской площади,
  • Михайловской площади,
  • Рыльском переулке,
  • Михайловском переулке,
  • на улицах Владимирской, Рейтарской, стрелковой, Большой Житомирской, Малой Житомирской, Михайловской.


В Киеве 5 июня ограничат движение транспорта / Фото патрульная полиция Киева

Водителей просят выбирать другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.

 

Обратите внимание! Из-за ремонтных работ на улице Борщаговской в Киеве приостановят курсирование скоростного трамвая. Со 2 июня закроют движение от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Все работы планируют завершить до 15 августа.
Автор: Діана Квасневська