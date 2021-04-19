Поскольку в Киеве действуют карантинные ограничения, а количество больных постоянно растет, организаторы фестиваля "Книжный Арсенал" решили изменить даты его проведения.

По словам директора Художественного Арсенала Олеси Островской-лютой, организаторы решили не отменять фестиваль, а попытаться его спасти. Для этого, исходя из ситуации с распространением COVID-19, изменили дату начала "Книжного Арсенала".

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В руководстве музейного комплекса отметили, что планировать проведение мероприятия в мае в угрожающей ситуации фактически невозможно.

Когда в Киеве пройдет "Книжный Арсенал"

Вместо запланированного проведения в мае "Книжный Арсенал" теперь планируют открыть 23 июня. Закончиться фестиваль должен через 4 дня, 27 июня.

При этом, как и в прошлом году, "Книжный Арсенал" будут проводить в гибридном формате. Вживую будут происходить:

книжная ярмарка;

кураторские программы;

награждение победителей конкурсов "Найкращий книжковий дизайн" и "Антитвір".

В дистанционном режиме будут проводить:

программы профессионального развития для издателей и литературных менеджеров;

мероприятие "Литература на экспорт", направленное на увеличение переводов украинской литературы за рубежом.

Все билеты на "Книжный Арсенал" будут продавать только в онлайне. При этом войти с билетом посетители смогут лишь в определенное время, что сделает невозможным образование скопления людей.

Смотрите видеообращение Олеси Островской-Лютой по поводу переноса "Книжного Арсенала":