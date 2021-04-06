Из-за введения усиленных карантинных мер и введения входа в метро только при наличии спецпропусков в подземке столицы закрыли часть входов на станции.

По словам руководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, изменения в работе касаются только тех станций, которые имеют два и больше вестибюлей. Попасть в подземку на них можно только через один вход.

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Чиновник утверждает, что в целом метро работает по привычном для себя графику.

На каких станциях метро работает один вход

На вход и выход закрыты:

вестибюль №1 со стороны "Житомирской" станции "Академгородок" ;

вестибюль №2 со стороны "Святошина" станции "Житомирская";

вестибюль №1 со стороны "Нивок" станции "Святошин";

вестибюль №1 со стороны "Берестейской" станции "Нивки";

вестибюль №3 по улице Городецкого станции "Крещатик";

вестибюль №2 со стороны "Дарницы" станции "Левобережная";

вестибюль №1 со стороны "Черниговской" станции "Дарница";

вестибюль №1 со стороны "Лесной" станции "Черниговская";

вестибюль №1 со стороны "Черниговской" станции "Лесная";

вестибюль №2 в направлении Вышгорода станции "Героев Днепра";

вестибюль №2 со стороны "Оболони" станции "Минская";

вестибюль №1 со стороны "Минской" станции "Оболонь";

вестибюль №1 со стороны "Оболони" станции "Почайна";

вестибюль №2 со стороны "Тараса Шевченко" станции "Контрактовая площадь";

вестибюль №2 со стороны "Выставочного центра" станции "Васильковская";

вестибюль №1 со стороны "Выставочного центра" станции "Ипподром";

вестибюль №2 в направлении выезда из города станции "Теремки";

вестибюль №1 со стороны "Вырлицы" станции "Бориспольская";

вестибюль №2 со стороны "Вырлицы" станции "Харьковская";

вестибюль №1 со стороны "Осокорков" станции "Позняки";

вестибюль №2 со стороны "Позняков" станции "Осокорки";

вестибюль №2 со стороны "Славутича" станции "Выдубичи";

выход на ул. Владимирская станции "Золотые Ворота".

Прибегли к закрытию одного из входов на некоторых станциях метро, судя по всему, для того, чтобы на каждой из них мог работать один наряд полицейских, которые проверяют пассажиров на наличие спецпропуска.

Несмотря на то, что спецпропуски на пользование общественным транспортом получили 500 тысяч человек, разрешительных документов всем желающим критически не хватает. В КГГА утверждают, что выдали спецпропуски всем категориям граждан, которые задействованы в жизнедеятельности города.