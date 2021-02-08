Учитывая крайне плохие погодные условия и похолодание представители местной власти в Киеве обратились к жителям столицы с просьбой 9 февраля не вести детей в детские сады и школы.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

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По словам чиновника, лучше воздержаться от посещения учебных заведений из-за сильных снегопадов и снижения температуры, а также опасности на дорогах, которая связана с погодными условиями.

Детские сады и школы будут работать

Как утверждает заместитель Виталия Кличко, несмотря на непоглду все учебные заведения от рабочего графика отклоняться не будут. Но киевлянам все же стоит переждать дома.

Городские службы рекомендуют по возможности не выводить детей на улицу и воздержаться от посещения детских садов и школ. Также не стоит без необходимости пользоваться личным транспортом и призываю не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега. Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды,

– отметил Мондрыивский.

По данным синоптиков, 9 февраля в Киеве немножко потеплеет – до -2 – -4 градусов. Однако сильный снег может идти весь день. Поэтому ситуация на дорогах столицы может только ухудшаться.