Увеличение количества больных COVID-19, а также тотальная нехватка мест в реанимации и в больницах вообще может привести к усилению карантинных мероприятий в Киеве.

О необходимости усиления карантинных мероприятий сегодня заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что это нужно для предотвращения попаданий в красную зону новых регионов, в областях, где ситуация может стать крайне критической.

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По словам министра, ближайшие к показателям красной зоны – Киев и Винницкая область.

Усилят ли в Киеве карантин

Хотя Степанов и настаивает на введении дополнительных ограничений, в Украине обычно вводят их только на самом пике волны эпидемии. Когда количество новых случаев заболевания постепенно уже начинает падать. Поэтому, через несколько недель, когда в больницах появляются свободные места, карантин фактически отменяют, что приводит к очередному крайне стремительному росту инфицированных COVID-19.

Как отметил в комментарии 24 канала председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, решение о попадании столицы в красную зону карантина должно принимать правительство. Однако самой большой проблемой является вовсе не возможеный локдаун.

Для того, чтобы карантинные ограничения реально действовали, надо серьезно контролировать, как их придерживаются. Сейчас мы видим, что противоэпидемические меры не работают, поскольку их практически не соблюдают. Это и не ношение масок людьми, не соблюдение карантинных мероприятий субъектами хозяйствования. Если бы существовал контроль, а все придерживались ограничений, в усилении карантина не было бы смысла,

– отметил Рубан.

В Минздраве постоянно подчеркивают, что пока несмотря на ужасную ситуацию локдаун в Украине вводить не собираются. Это сделают только тогда, когда в красную зону попадут более 50% регионов.