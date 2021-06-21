Пострадавший написал на нападающего заявление в полицию. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

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В Киеве мужчина избил парня из-за внешности

В сети 21 июня появилось видео, на котором видно, как среди бела дня мужчина жестоко избивает парня. Инцидент произошел на проспекте Григоренко. Нападающий избил пострадавшего в подъезде дома №12.

В сообщении под видео указали, что мужчина начал приставать к парню еще возле подъезда. Он зашел вместе с пострадавшим внутрь, а затем в холле возле лифта его избил. Причиной нападения была нестандартная внешность киевлянина.

Уже вроде и не Средневековье, а мракобесие до сих пор процветает,

– говорится в сообщении.

По словам очевидцев, парень довольно сильно пострадал. Он обратился к правоохранителям за помощью. Однако полицейские пока не нашли нападающего.

"Ну и чтобы другие также понимали, какие удивительные существа живут рядом с нами. Мужчина вдвое старше парня, больше и сильнее – и такое себе позволяет", – подытожили очевидцы.

Смотрите видео, как злоумышленник избил парня: