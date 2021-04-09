Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль крайне резко отреагировал на предложение мэра Киева Виталия Кличко ввести локдаун на всей территории Украины. При этом ситуацию в некоторых регионах, относящихся к красной зоне, глава правительства назвал выровнявшейся.

Глава Кабмина отметил, что в большинстве областей страны пока сохраняется угрожающая ситуация с распространением COVID-19. Но, по мнению премьера, это касается не всех регионов. В некоторых из них после попадания в красную зону показатели заболеваемости выровнялись.

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Шмыгаль отметил, что сегодня Ивано-Франковская область должна выйти из зоны усиленного карантина. Это Шмыгаль назвал доказательством того, что адаптивный карантин работает, а полный локдаун на территории всий страны не нужен.

Шмыгаль включился в борьбу с Кличко

По словам руководителя правительства, пик COVID-19 в Киеве может быстро пройти, если соблюдение противоэпидемических мероприятий будут эффективно контролировать.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Кличко должен заниматься вопросами по городского локдауна.

Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель – не политический пиар. У Киева больше всего ресурсов и возможностей, чтобы противодействовать распространению инфекции и защищать людей эффективно,

– отметил премьер.

Кроме того, Шмыгаль намекнул на то, что если для противодействия COVID-19 Кличко не хватает полномочий городского главы и руководителя КГГА, он может обратиться к президенту с предложением о назначении нового главу КГГА.

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Избирательная должность может стать номинальной

Поскольку в Киеве должности руководителя КГГА и городского главы всегда совместимы, мэр мог полноценно руководить городом. После победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского, руководитель ОП Андрей Богдан сразу же начал писать в Кабмин с просьбой назначить на должность главы КГГА другого человека. Это могло бы создать в столице двоевластие и превратить должность мэра в номинальную.

У Зеленского руководствовались Конституцией, где указано, что главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности руководителем государства по представлению правительства. Однако в Основном законе также указано, что КГГА должен возглавлять человек, которого киевляне избрали городским главой.