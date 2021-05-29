Из-за пробега в Киеве 30 мая перекроют часть улиц: карта

В Киеве в воскресенье, 30 мая, ограничат движение транспорта по центральной части города. Кроме того, с частичными ограничениями киевлянам придется мириться также в субботу, 29 мая.

По данным патрульной полиции Киева, причиной таких ограничений является проведение пробега. В субботу, 29 мая, движение по Крещатику перекрыли с 12:00.

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Это произошло в рамках таких улиц: перекресток Крещатика с Михайловской и Богдана Хмельницкого, перекресток Городецкого и Заньковецкой, перекресток Пушкинской и Прорезной.

С утра воскресенья, 30 мая, также перекроют движение на таких улицах:

Круглоуниверситетской;

Пушкинской;

Бассейной;

Павла Скоропадского;

Льва Толстого;

Антоновича;

Саксаганского;

Жилянской;

Большой Васильковской;

Физкультуры;

Шота Руставели;

Рогнидинской;

Эспланадной;

Шелковичной;

площади Бессарабской;

бульваре Тараса Шевченко.

Патрульная полиция Киева сообщила, что "ориентировочное время окончания пробега и восстановления движения – 30 мая в 13:00. Движение по Крещатику восстановят утром 31 мая".