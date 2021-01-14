Традиционные утренние пробки в Киеве сменились на вечерние, которые напрочь остановили движение по дорогам города. Из-за снегопада и немалого количества ДТП онлайн карта дорог столицы выглядит красной.

На левом берегу наблюдаются небольшие пробки на развязках, которые ведут к мостам, но в основном ситуация на дорогах является нормальной, а вот на правом берегу движения как такового вообще нет. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Смотрите также Киев начинает засыпать снегом: фото и видео

Хотя коммунальщики весь день убирают последствия снегопада, состояние дорог нельзя назвать удобными для проезда.



Проезд по дорогам Киева очень осложнил снегопад / Фото "Киева оперативного"

Где в Киеве трудно проехать вечером 14 января:

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинки;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глыбочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Чорновила;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.



Где в Киеве пробки вечером 14 декабря / Скриншот Google Maps

По данным полиции, по состоянию на 19:00 часов в Киеве зафиксировали 159 аварий.

Патрульные призывают водителей не спешить и не отвлекаться от управления машинами.



Столкновения на улице Данченко / Фото "Киева оперативного"