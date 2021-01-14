Из-за снегопада Киев сковали пробки: движения почти нет
Традиционные утренние пробки в Киеве сменились на вечерние, которые напрочь остановили движение по дорогам города. Из-за снегопада и немалого количества ДТП онлайн карта дорог столицы выглядит красной.
На левом берегу наблюдаются небольшие пробки на развязках, которые ведут к мостам, но в основном ситуация на дорогах является нормальной, а вот на правом берегу движения как такового вообще нет. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Хотя коммунальщики весь день убирают последствия снегопада, состояние дорог нельзя назвать удобными для проезда.
Проезд по дорогам Киева очень осложнил снегопад / Фото "Киева оперативного"
Где в Киеве трудно проехать вечером 14 января:
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода";
- Улица Вадима Гетьмана;
- Чоколовский бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Николая Трублаини;
- Улица Симиренко;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Короленковская;
- Улица Николая Гринченко;
- Бульвар Леси Украинки;
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Улица Жилянская;
- Улица Саксаганского;
- Улица Владимирская;
- Улица Коцюбинского;
- Улица Бульварно-Кудрявская;
- Улица Ярославов Вал;
- Улица Большая Житомирская;
- Набережное шоссе;
- Владимирский спуск;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Константиновская;
- Улица Глыбочицкая;
- Улица Сечевых Стрельцов;
- Улица Вячеслава Чорновила;
- Улица Ильенко;
- Улица Елены Телиги;
- Улица Дегтяревская.
Где в Киеве пробки вечером 14 декабря / Скриншот Google Maps
По данным полиции, по состоянию на 19:00 часов в Киеве зафиксировали 159 аварий.
Патрульные призывают водителей не спешить и не отвлекаться от управления машинами.
Столкновения на улице Данченко / Фото "Киева оперативного"
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