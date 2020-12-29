Из-за тумана и количества машин: Киев остановился в пробках – онлайн-карта
Где в Киеве трудно проехать 29 декабря / https://24tv.ua
Утром во вторник, 29 декабря, в Киеве образовались достаточно серьезные пробки. Места, где затруднено движение, согласно онлайн-карте, вполне традиционные для столицы.
Трудно проехать в центр, к мостам и вообще въехать в Киев со стороны городов, входящих в его агломерацию. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Дополнительных баллов к пробкам добавляет еще и туман, который ограничивает видимость на дорогах, и заставляет водителей двигаться медленнее.
Где в Киеве образовались пробки утром 29 декабря:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявская" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
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