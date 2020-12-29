Утром во вторник, 29 декабря, в Киеве образовались достаточно серьезные пробки. Места, где затруднено движение, согласно онлайн-карте, вполне традиционные для столицы.

Трудно проехать в центр, к мостам и вообще въехать в Киев со стороны городов, входящих в его агломерацию. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Дополнительных баллов к пробкам добавляет еще и туман, который ограничивает видимость на дорогах, и заставляет водителей двигаться медленнее.

Где в Киеве образовались пробки утром 29 декабря:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявская" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.



Где в Киеве пробки 29 декабря / Скриншот Google Maps