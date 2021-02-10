Власти столицы всерьез готовятся к ухудшению погодных условий и снегопадам. Для этого чиновники ввели ряд ограничений, которые должны разгрузить дороги и дать возможность коммунальщикам работать на полную.

Чтобы обеспечить свободное движение снегоуборочной техники, а также минимизировать пробки, с 7:00 11 февраля в столицу не будут пускать крупногабаритный транспорт.

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Если сегодня ночью в Киев не проедут фуры, которые застрянут на дорогах города, утром в городе будет наблюдаться гораздо меньше пробок, чем всегда.

На подъездах к Киеву работают пункты обогрева

Из-за ограничений въезда в столицу дальнобойщиков призвали заранее сформировать маршруты.

Кроме того, для водителей грузовиков, которые оказались на трассе возле столицы во время непогоды, будут работать пункты обогрева. Их развернули на 8 въездах в Киев.