Из-за ухудшения погодных условий Киев закрыли для грузовиков
Киевская власть готовится к ненастью / КГГА
Власти столицы всерьез готовятся к ухудшению погодных условий и снегопадам. Для этого чиновники ввели ряд ограничений, которые должны разгрузить дороги и дать возможность коммунальщикам работать на полную.
Источник:КГГА
Чтобы обеспечить свободное движение снегоуборочной техники, а также минимизировать пробки, с 7:00 11 февраля в столицу не будут пускать крупногабаритный транспорт.
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Если сегодня ночью в Киев не проедут фуры, которые застрянут на дорогах города, утром в городе будет наблюдаться гораздо меньше пробок, чем всегда.
На подъездах к Киеву работают пункты обогрева
- Из-за ограничений въезда в столицу дальнобойщиков призвали заранее сформировать маршруты.
- Кроме того, для водителей грузовиков, которые оказались на трассе возле столицы во время непогоды, будут работать пункты обогрева. Их развернули на 8 въездах в Киев.
- Для того, чтобы избежать заторов и дать коммунальщикам возможность действовать максимально эффективно, киевлян призвали воздержаться от пользования собственным транспортом, а также не оставлять свои автомобили в местах, не предназначенных для парковки.
- Также из-за непогоды со сбоями будет ездить общественный транспорт, для которого отменили графики движения.
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