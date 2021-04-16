Приходится идти много километров: сотни киевлян оказались в "клетке" из-за задымления трамвая
Чрезвычайное происшествие случилось утром 16 апреля, когда владельцы спецпропусков с Борщаговки ехали на работу. В вагоне скоростного трамвая №1 произошло задымление.
Источник:Киев Оперативный
Неисправность скоростного трамвая произошло на станции "Бульвар Кольцова" около 8:20. В результате инцидента никто не пострадал, а транспортное средство не загорелось.
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Впрочем, поскольку дальше двигаться было опасно, водитель трамвая принял решение остановиться для ремонта.
Люди идут по шпалам
- Поскольку участок скоростного трамвая, возле которого произошел инцидент, огражден забором, выйти и воспользоваться другим видом транспорта пассажиры не смогли.
- Им пришлось по шпалам идти вплоть до следующей станции, или возвращаться к "Бульвару Кольцова".
- Некоторые пассажиры обратили внимание на пробки и решили дойти до конечной остановки трамвая на Старовокзальной пешком.
- Движение скоростного трамвая в Киеве на Борщаговке временно заблокировано.
В результате чего произошло задымление, неизвестно. Не понятно и то, когда коммунальщики возобновят движение одного из важнейших транспортов Борщаговки.
Из-за задымления движение скоростного трамвая в Киеве заблокировано / Фото dtp.kiev.ua
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