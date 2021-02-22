Крайне неприятная и сложная для подземки столицы ситуация произошла утром 22 февраля на станции "Харьковская" в результате закрытия одного из входов из-за замены турникетов.

Отсутствие альтернативного входа на станцию в одном из самых густонаселенных районах Киева привело к перегрузке и давке.

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В зал станции набилось такое количество людей, которое вообще невозможно перевезти в нескольких поездах метрополитена.

Нормализации не будет

С учетом аналогичных ситуаций на других станциях метро, где также закрывали входы для замены турникетов, проблема на "Харьковской" останется фактически до снятия ограничений.

Немножко легче воспользоваться метро должно быть днем, но вечером, в час пик, проблема снова станет крайне серьезной.

Пока же только для того, чтобы попасть в метро, надо простоять в очереди несколько десятков минут. Пассажиры уже заполнили не только саму станцию, но и подземный переход, который к ней ведет.

Конечно, ни о каких карантинных нормах в толпе речи вообще нет. Если на станции большинство людей все же пользуется масками, то в переходе средства безопасности надели далеко не все.

Смотрите видео давки у входа в станцию метро "Харьковская" в Киеве: