Инцидент произошел после 21:00 4 июля. Об этом сообщила сама потерпевшая.

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Водитель Bolt ударил и выбросил из автомобиля женщину: что известно

По словам потерпевшей, она заказала машину в 21:14. А уже в 21:25 такси прибыло почти по указанному место. Правда, авто не доехало 100 метров.

На мое замечание, что отметка стоит в одном месте, а такси – в другом, водитель проехал этих 100 метров. Далее силой вытащил меня из машины, ударил по лицу и бросил на асфальт,

– рассказала женщина.

По ее словам, она написала обращение в полицию. Кроме того, сообщила об инциденте в компанию Bolt. Но те предложили в качестве компенсации промокод на следующую поездку.

В сети также появилась запись камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина вытягивает женщину из машины, бьет ее и бросает на землю. Потерпевшая пытается с ним бороться, однако таксист садится в машину и уезжает. В начале ролика можно увидеть фото вышеуказанного водителя такси.

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На данный момент ни Нацполиция, ни компания Bolt инцидент не прокомментировали. Как только нам что-то станет известно, мы обязательно об этом сообщим.