О том, что подозреваемый – друг матери, сообщила потерпевшая девочка. Мужчина как раз находился у них в гостях – с 18:00 до 2:00.
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По предварительной информации, в 2:00 мать отпустила свою несовершеннолетнюю дочь на общий коридор многоэтажки – чтобы она позвонила подруге.
Женщина спала, пока в 3:40 ее не разбудили правоохранители, прибывшие на вызов. Похоже, ее не волновало, почему ребенок так долго не возвращается домой.
На месте работали полицейские, они выясняют все обстоятельства. Девочку-подростка забрали в больницу. Было изнасилование или нет – будет устанавливать следствие.
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